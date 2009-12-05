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健康 : 早餐你喝对奶了吗？ ( 1834 次阅读 )



俗话说“早餐要吃好”，选择对的早餐很重要，而奶制品因为营养丰富，顺理成章地成为了最理想的早餐伴侣。只是，市面上牛奶琳琅满目，哪种奶制品才能让你的早餐营养达到100分呢？



豆奶



豆奶并非豆浆加牛奶，而是大豆经过复杂的工序制成的奶状液体。如果空腹喝豆制品，不仅会造成蛋白质浪费，还会使体内的营养失去平衡，从而加重消化、泌尿系统的负担。不过，由于豆奶中含有高品质的卵磷脂和维生素E，长期饮用能够调节血脂、保护肝脏、防止血管硬化和促进思维，而大豆中所含的微量成分异黄酮对人体还具有防癌、防止骨质疏松等起很好的保健作用，因而豆奶很适合身体较肥胖的中老年人饮用。



纯牛奶



经过一夜的休息，人体胃部中的食物早已排空。如果选择纯牛奶做早餐，空腹饮用牛奶会让纯牛奶消化得很快，牛奶中的营养尚未来得及被人体吸收，已被排入到大肠，并会与在肠中形成对人体有害的物质。所以，纯牛奶的营养价值非但不能被人体完全吸收，还会增加不必要的负担。因此，喝纯牛奶时最好与其他主食搭配，使牛奶中的营养能更好地被人体吸收。



酸奶



酸奶是一种极其重要和常见的奶制品，主要以牛乳或复原乳为原料，添加或不添加辅料而制成的。酸奶口味酸香，是一种老少皆宜的营养食品，但是早晨空腹喝酸奶，人体胃液中的酸性物质很容易将乳酸菌杀死，令酸奶的营养保健作用减弱。不过，下午喝上一杯酸奶，却能减少电脑辐射对人体造成的伤害，是下午茶的首选。



乳酸菌饮料



乳酸菌饮料虽然也含有乳酸菌、牛奶等，但实际上所含的蛋白质、脂肪、铁以及维生素的含量远远低于牛奶以及酸奶。因此，乳酸菌饮料只适宜当辅助饮品，而非早晨餐桌上的首选。

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