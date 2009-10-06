



9月16日，中国银联在日本正式宣布推出“银联标准上海旅游日元预付费卡”。中国银联上海分公司总经理陈刚、中国银联国际业务部副总裁董力专程赶到东京参加了当日的新卡发布会。



“银联标准上海旅游日元预付费卡”是银联卡产品在日本市场的又一显著进展，也是中国银联配合2010年上海世博会面向日本提供个性化产品与服务的重要举措。“银联标准上海旅游日元预付费卡”专为满足日本民众及在日华人的出国支付需求而设计，可在日本以外的银联网络所有ATM机具和特约商户使用，尤其将为日本民众及在日华人来华进行旅行、商务、求学提供全方位的支付便利。持该卡可在上海上千家商店、餐馆等消费场所享受打折优惠及获赠礼物等。



今年4月，银联与全球最大的机场外汇兑换网络运营商通济隆（Travelex）联手在日本推出首张银联标准日元预付费卡。该卡因其显著的支付便利性，吸引了更多日本游客到中国旅游并增加在华消费支出，从而为中国旅游经济发展发挥积极作用。



据统计，中国已经成为日本旅行者的首选目的地，2008年访华日本人有345万人，其中有1/4是访问上海。长期在华日本人有12.4万人，上海就有4.9万人，是海外日本人最多的城市。而明年又适逢上海世博会召开，预计将有参观人数将超过7000万人,其中日本人也将有150万以上。上海将以此为契机把完善的商业设施和精品旅游资源呈现在世界面前，这将对日本游客产生了巨大吸引力，可以预见日本人到上海旅游的热潮仍将会持续。在此背景下，银联标准“上海旅游”日元预付费卡的推出恰逢其时，并具有广阔的发展前景。它的推广发行必将为广大日本游客的中国之旅带来更多支付便利。



银联标准 “上海旅游”日元预付费卡不仅可在中国境内18万台ATM机上提取人民币现金，135万家银联卡受理商户刷卡消费，还可在日本之外的其他国家和地区的银联网络上使用。



除使用范围广泛外，银联标准“上海旅游”日元预付费卡还具有购买方便、安全性高、使用期限灵活的特点。日本游客和华人游客可前往通济隆（Travelex）的日本零售店以及部分日本旅行社网点购买该卡或对已有卡片进行充值，在旅行过程中还可以通过网络渠道对卡内余额等信息进行查询；为确保安全，该卡在使用时需要进行密码和签名双重确认，并且不与持卡人任何现有银行账户发生直接关联；用卡后如仍有余额，持卡人可在下一次旅行时继续使用。

