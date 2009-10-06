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旅行 : 日本欲提前实现访日外国人2000万人目标 ( 1679 次阅读 )



中文导报网讯 记者周宏

10月1日，日本观光厅迎来成立一周年。国土交通大臣前原诚司在政府阁僚会议后的记者会见时指出，观光厅成立时提出的至2020年实现访日外国人2000万人目标，眼光不够远，目标不够高，尽可能提前实现这一目标。前原诚司还表示，至2020年吸引访日外国人的新目标，将在本月内设立新的审议机构，重新制定新的方针。



前原诚司说，像巴黎、罗马等国际性大都市，每年都有6000-7000万的外国人游客到访，而拥有自然及文化遗产等众多观光景点的日本，每年来访的外国人游客至今还没有达到1000万人的现状，实在令人难堪。日本政府制定了2010年访日外国人游客达到1000万人的目标，并在去年10月1日日本观光厅成立时，制定了2020年访日外国人游客达到2000万人的新目标。



日本观光厅长官本保芳明在当天的记者会见时回顾了过去的一年。本保芳明表示，过去的一年里，很遗憾没有实现数字上的变化，尽管并展开了各种各样的宣传活动，但因遭遇金融危机及新型流感感染扩大等困难，不得不进行“苦战”。日本观光厅为更好的为访日外国人游客服务，创设了国家认证的地区限定的翻译导游制度。还针对放宽中国富裕阶层个人游在北京和上海等地开展宣传活动。但今年1至8月的访日外国人游客仅为440万7300人，较去年同期减少25.3%。但是，本保芳明还同时指出8月份同比减少8.4%，时隔9个月降至个位数跌幅显示了访日外国人游客恢复的征兆，称今后“怎样抓住机遇是关键”。



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