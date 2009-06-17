旅行 : 福冈到底有哪些名胜？ ( 2590 次阅读 )



坐落在大海和群山环抱之中的福冈，不仅拥有富饶而美丽的大自然景色、众多的文化设施和历史古迹，还有购物中心、美食餐馆，以及温泉、庙会等许多值得观赏、游玩之处。在这里每个人都能根据自己的兴趣和爱好度过一段美好的时光，并且毫无疑问地在旅行结束时成为一个不折不扣的“福冈迷”。



福冈到底有哪些名胜？



福冈市，自然美丽与都市的魅力共存



作为九州地区的交通、信息、娱乐中心，福冈市跻身于日本5大城市之列。在这座被博多湾环绕的城市里，无论是作为连接县外的交通枢纽博多站，还是作为市内第一闹市的天神，每天都是熙来攘往，热闹非常。此外，历史悠久的古迹、草木葱翠的公园、为数众多的游乐景点以及接连落成开张的购物中心、饭店，令福冈成为一座充满活力的城市。



市内的公共汽车、地下铁等公共交通设施发达，不用说在县内和九州地区间的交通，通过毗邻市中心的福冈机场，与日本国内以及亚洲各国之间的往来也极为方便。另外，从博多港还开通了前往韩国釜山的高速船。



大自然的美丽与大都市的魅力共存的福冈市，在这里人们不仅可以享受到购物和城市夜生活的乐趣，还可遍访寺庙等名胜古迹，加上每年数次举行的大型庙会和活动，以及福冈闻名的特产和小吃，令所有来访的客人都能尽兴而归。



北九州市，新旧名胜集结



是九州岛上最靠近本州的城市。在江户时代曾以城下町繁荣一时的小仓，以“唐造”建筑法建成的小仓城为象征取得了巨大的发展，并因此为世人所瞩目。拥有JR九州最大的候车大楼并与高架单轨电车站相连的小仓车站，是日本第一座复合型建筑物。从车站向南北延伸集结了一座座新旧名胜，大型设施相继落成。



如前往门司则可看到充满异国情调的街道、古色古香的海岸大道。门司港1889年作为特别出口港迎来了繁荣的贸易时代，而门司站（现在的门司港站）则作为九州的大门而繁荣昌盛。至今仍保存了多座当时的建筑物。充满古典怀旧的气氛以及拥有美丽自然景观的“门司港怀旧”地区吸引了众多的游客。



太宰府市，千年文明古都



位于福冈市的东南，乘路面轻轨约需30分钟。早在约1300年前，这里就已作为九州的政治中心，设置了统管九州全域的行政机构“太宰府”，并在之后的500年间发挥了其应有的作用。“太宰府”之名也由此而得。以祭祀学问之神菅原道真而全国有名的太宰府天满宫为代表，这里拥有太宰府政厅遗迹、水城遗迹、观世音寺、大野城遗迹等为数众多的历史文化遗产，使这里作为史迹和观光之地而闻名。特别是太宰府天满宫，每年来这里参拜的客人人数约达700万人，参道上整年人声喧嚷，里面不乏外国游客的身影。另外，这里还靠近九州最古老的名泉——“二日市温泉”。在参观史迹后来这里泡温泉也是一个不错的选择。



柳川，水之街风情独特



从福冈市搭乘电车往南约45分钟就到柳川。这里因河道纵横交错而以“水之街”出名。如要充分感受水乡魅力，可沿着河道乘轻舟顺流而下，随着船家灵巧的撑篙动作渐渐往后的两边河岸上，四季盛开着各色美丽的花卉，还有一座座历史建筑物等。结束将近1个小时的轻舟之旅后，在下船处附近有座名为“御花”的建筑，里面的松涛园内种植了约280棵树龄达200年以上的松树，而且每到冬天，在这里还可观赏到约500只野鸟飞来的优美景色。另外，柳川还是著名文人北原白秋出生的地方。参观北原白秋纪念馆、文学碑，品尝柳川特产笼蒸鳗鱼等，在漫步柳川的同时感受柳川独特的风情。



如把出游线路稍稍拉长到附近的大川市，则可看到东亚第一的活动铁桥——“筑后川升开桥”。目前桥上散步道已对外开放，在夜间还可欣赏到美丽的灯饰。



福冈美食



福冈以“食之都”出名，这里集中了无数的餐厅、饭馆，提供从日本到世界的各种美食。福冈的“大排档”很有名，除了拉面、杂烩、烤鸡串外，还可品尝饺子等多种美食；到了晚上，以中洲、天神为主大约有180家大排档，点缀着福冈的夜晚。（晚六点左右开始营业）对难得来福冈的客人们来说，无论如何也要尝一尝的是福冈的名产。



拉面：日本的拉面种类繁多，而福冈则以猪骨拉面出名。博多拉面以猪骨汤为汤头，白色的汤味浓而且带有独特的香气。吃完一碗想再添拉面时，可点要“替玉”（煮好的拉面），把面加在剩下的汤里。这是福冈独有的吃法。除了拉面店外，在夜晚的屋台（大排档）也可品尝到博多拉面。



牛杂火锅：把牛的内脏、卷心菜、韭菜等加汤一起煮成，对健康非常有益。所用材料各店有所不同，采用的原汤也分酱油味、大酱味等。受欢迎的吃法是在吃完火锅后，在剩下的汤汁里加入面条。一不小心一口气吃下两人份是常有的事。



鸡肉火锅：鸡肉火锅是福冈原创的火锅。吃法是先在鸡骨白汤内加入调味料喝下，然后吃鸡肉时佐于柑橘醋。吃完火锅内的鸡肉和蔬菜等后，在剩下的汤汁里加入米饭煮成杂烩粥。此菜的特点是味道清淡而口感不俗，可享受全鸡的精华。



鱼：玄界滩丰富的渔场为福冈带来青花鱼、鱼参科鱼、墨鱼等新鲜的鱼类。如果能吃生鱼的话，请一定尝尝这里的生鱼片、寿司。在居酒屋（小酒馆）、餐馆里还能品尝到用新鲜的鱼做成的日式、西式鱼料理。

